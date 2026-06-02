Everton Leoni revela apoio de Cassol, promete lutar por Porto Velho e diz: “Serei o vice mais leal da história”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/06/2026 às 09h12

O empresário, jornalista, apresentador de televisão e ex-deputado estadual Everton Leoni afirmou que o ex-governador Ivo Cassol teve papel importante em sua decisão de retornar à política após duas décadas afastado das disputas eleitorais. Em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, o pré-candidato a vice-governador na chapa de Adaílton Fúria (PSD) revelou que conversou com Cassol antes de aceitar o convite e disse que o ex-governador apoiou sua entrada no projeto político. Segundo Leoni, nas últimas três eleições estaduais houve conversas para que ele integrasse uma eventual chapa liderada por Cassol, o que acabou não ocorrendo devido aos impedimentos jurídicos enfrentados pelo ex-governador.

"Eu tinha, nas últimas três eleições, contando esta, conversas com o Ivo Cassol para mim ser o vice-governador dele." "Eu conversei com o Ivo para que isso pudesse também se materializar, em razão da minha lealdade que eu tenho a ele, e ele é muito leal a mim também." "Ele aqueceu o meu desejo."

Durante a entrevista, Leoni também comentou o período em que permaneceu longe da política. Ele voltou a falar sobre o processo relacionado ao caso conhecido como "gafanhotagem" e afirmou que sua absolvição ocorreu por unanimidade no Tribunal de Justiça de Rondônia. Segundo o ex-deputado, o episódio foi determinante para seu afastamento da vida pública, que durou cerca de 20 anos.

Ao abordar sua participação na chapa encabeçada por Adaílton Fúria, Everton Leoni afirmou que pretende representar os interesses de Porto Velho em uma eventual gestão estadual. O pré-candidato declarou que a capital precisa ter voz ativa dentro do governo e afirmou que pretende atuar diretamente na defesa de pautas relacionadas ao município. "Eu vou brigar muito por Porto Velho", declarou durante a entrevista.

"Eu quero poder dar contribuição. E quando a gente conversa com o Fúria, meu amigo, qualquer um gostaria de estar do lado dele. Mas quem é que não se entusiasma com o Fúria?"

Questionado sobre os históricos conflitos entre governadores e vice-governadores registrados em Rondônia, Leoni garantiu que pretende adotar uma postura diferente. Segundo ele, poderá apresentar sugestões, opiniões e divergências internamente, mas respeitará as decisões do chefe do Executivo. Ao relatar uma fala direcionada a Adaílton Fúria durante um encontro político recente, afirmou: "Você terá o vice-governador mais leal da história desse Estado".

"Você terá, Fúria, tenha certeza disso, o vice-governador mais leal da história desse Estado." "Eu vou sugerir, vou dar ideias, vou contestar, mas a última palavra é do governador." "Terminou a nossa discussão, acabou ali."

Ao longo da conversa, Everton Leoni também comentou o cenário político estadual, criticou campanhas baseadas em ataques pessoais e afirmou que não pretende participar de ações marcadas por fake news ou confrontos entre adversários. O pré-candidato ainda falou sobre sua trajetória como parlamentar, empresário e comunicador, além dos bastidores que antecederam sua decisão de retornar à política após duas décadas longe das urnas.

Assista à entrevista na íntegr.