Acadêmicos de Agronomia do IFRO doam hortaliças à instituição beneficente

Por IFRO

Publicada em 02/06/2026 às 09h34

A turma do 7º período do curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizou, no dia 18 de maio, uma ação de extensão voltada à solidariedade e ao incentivo à alimentação saudável. A atividade consistiu na doação de hortaliças frescas para a instituição beneficente Escola para Vida, contribuindo diretamente para a comunidade atendida pela entidade.

A ação foi desenvolvida durante as aulas práticas da disciplina de Olericultura I, sob orientação e coordenação do Professor Ueliton Oliveira de Almeida. As hortaliças foram cultivadas pelos acadêmicos nas dependências do Campus Ariquemes e, posteriormente, destinadas à instituição social como parte das ações de Curricularização da Extensão, unindo aprendizado acadêmico e compromisso social. Entre os alimentos entregues estavam alface, couve, coentro, salsa e cebolinha, produzidos pelos estudantes ao longo do semestre. A iniciativa teve como objetivo unir o aprendizado técnico e prático à responsabilidade social, promovendo o acesso a alimentos frescos e nutritivos, além de fortalecer os laços entre a instituição de ensino e a comunidade local.

De acordo com o Professor Ueliton Oliveira de Almeida, a atividade representa uma importante experiência formativa para os estudantes, pois alia teoria, prática agrícola e compromisso social. “A curricularização da extensão possibilita uma prática importante para o engajamento dos graduandos, pois ajuda no desenvolvimento profissional e pessoal”, destacou.

O estudante Helvis Schrammel fala da importância da experiência vivenciada durante o projeto: "Foi uma experiência boa, além de vivenciar o cultivo durante a disciplina de Olericultura I, tivemos a oportunidade de unir teoria e prática. Mais do que aprender técnicas de plantio e manejo, vivenciamos o valor da agricultura como ferramenta de transformação”. Ressaltou, ainda, que o projeto demonstrou que o conhecimento adquire maior significado quando compartilhado e é capaz de gerar impactos positivos na comunidade, contribuindo para uma causa social ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades acadêmicas e profissionais. “Aprendizado, solidariedade e extensão universitária caminhando juntos”, afirmou.