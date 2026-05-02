Viviane Araújo comenta cenas com Belo e diz: “é tudo muito profissional”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/05/2026 às 11h21

A atriz Viviane Araújo afirmou que tem tratado com naturalidade as gravações ao lado de Belo na novela Três Graças, onde os dois interpretam um casal, apesar do histórico pessoal fora das telas.

Em entrevista ao Canal Extra, Viviane explicou que a rotina de trabalho segue o padrão adotado por todo o elenco. “A gente chega (ela e Belo), estuda, ensaia as cenas e grava. Não questionamos o que o autor escreve. Estamos ali para executar o que está no roteiro”, afirmou.

A atriz também destacou que o ambiente nos bastidores é tranquilo e sem interferências do passado. “É tudo tranquilo. A relação com todo o elenco e a equipe é muito boa. São todos amigos, parceiros. É assim que a gente está lidando com isso”, disse.

Viviane reconheceu que a curiosidade do público se deve ao relacionamento que manteve com o cantor entre 1998 e 2007, mas reforçou que, no set, a abordagem é estritamente profissional. “Realmente, a gente foi um casal de verdade e está ali, agora, contracenando junto. Algumas pessoas ainda podem ter essa imagem do passado. Mas, para a gente, no set, é tudo muito profissional”, declarou.

Ao ser questionada sobre possíveis referências ao antigo relacionamento no roteiro, a atriz evitou comentar detalhes e direcionou a questão ao autor Aguinaldo Silva, que assina a trama ao lado de outros roteiristas.

Ela ainda elogiou o desempenho de Belo na atuação, destacando o empenho do cantor no novo desafio. Na novela, Viviane interpreta Consuelo, personagem que passa a se envolver novamente com Misael, vivido por Belo, embora o futuro do casal na história ainda não esteja definido.