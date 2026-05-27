SINTERO visita escolas na zona leste de Porto Velho; sindicato esteve em unidades de educação infantil e ensino fundamental da capital

Por SINTERO

Publicada em 27/05/2026 às 08h33

Na manhã desta terça-feira (26), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do estado de Rondônia (SINTERO), representado pela presidenta Dioneida Castoldi, esteve presente nas escolas de educação infantil e ensino fundamental São Miguel, Francisco Elenilson Negreiros e Ulisses Soares Ferreira, da rede municipal de ensino, na zona leste de Porto Velho.

A visitação teve como objetivo ouvir diretamente professoras, professores e demais trabalhadores da educação. Dentre as demandas, foram apresentadas a necessidade de cuidadoras e cuidadores para a educação especial nas escolas.

Também foi feito o pedido por uma atenção maior à saúde dos docentes, já que muitos se encontram afastados de suas funções por doença, deixando outros trabalhadores sobrecarregados.

Além disso, foi posto em pauta o não pagamento ou o pagamento parcial de horas extras de muitos profissionais da educação municipal.

O SINTERO se colocou à disposição dos trabalhadores em educação para reivindicar seus direitos, além de reforçar que as portas da entidade estão sempre abertas para que eles possam esclarecer suas dúvidas e obter todo o amparo necessário.