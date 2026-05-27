Assembleia debate rotas internacionais para escoamento da produção na Rondônia Rural Show Internacional

Por Isabela Gomes

Publicada em 27/05/2026 às 08h59

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) participou, na terça-feira (26), durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, da reunião voltada ao debate sobre novas alternativas logísticas para o escoamento da produção agropecuária do estado. O encontro reuniu deputados estaduais, representante da bancada federal, empresários do agronegócio, produtores rurais e autoridades da Bolívia e do Peru.

A agenda contou com a presença do presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos); dos deputados estaduais Delegado Camargo (Podemos), Ieda Chaves (União Brasil) e Gislaine Lebrinha (PRD); e do deputado federal Lúcio Mosquini (PL). Também participaram representantes do setor produtivo, entre eles representantes da Associação dos Pecuaristas de Rondônia (Apron) e da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja), além de membros da comitiva boliviana.

Durante a reunião, foram apresentadas propostas de corredores logísticos entre Rondônia, o departamento boliviano do Beni e os portos do sul do Peru. A apresentação trazida pela comitiva da Bolívia destacou o eixo Costa Marques–Portos do Sul do Peru e a centralidade do Beni na integração transpacífica sul-americana, com o objetivo de aproximar a produção do oeste brasileiro dos mercados da Ásia e do sudeste asiático.

O material apresentado aponta a rota Costa Marques–Ilo, via Beni, como uma das alternativas em estudo para ampliar a competitividade do transporte de cargas. A proposta considera a utilização do território boliviano como corredor de passagem e articulação com a estrutura portuária peruana, buscando reduzir distâncias, melhorar o fluxo logístico e garantir continuidade operacional ao transporte da produção.

O presidente da Alero, deputado Alex Redano, afirmou que a Assembleia Legislativa está à disposição para contribuir com a articulação institucional necessária ao avanço das discussões. Segundo ele, Rondônia tem posição estratégica e precisa participar de forma ativa dos debates que envolvem infraestrutura, desenvolvimento econômico e integração internacional.

Alex Redano também destacou que o tema exige diálogo entre o poder público, o setor produtivo e os países vizinhos. Para o parlamentar, a construção de alternativas logísticas pode representar novas oportunidades para produtores rondonienses, especialmente diante da necessidade de reduzir custos e ampliar caminhos para o comércio exterior.

A deputada estadual Lebrinha ressaltou que a discussão sobre a integração entre Brasil e Bolívia é uma pauta antiga para municípios de fronteira, como Costa Marques e Guajará-Mirim. Ela defendeu a união entre deputados estaduais, bancada federal, governo do estado, prefeituras e empresários para superar entraves burocráticos e permitir que as rotas avancem.

O deputado federal Lúcio Mosquini também participou do debate e reforçou a importância da articulação com o setor produtivo. Durante a reunião, produtores e empresários apontaram dificuldades enfrentadas no transporte da produção, entre elas o custo logístico e a necessidade de alternativas para regiões produtoras do estado.

O deputado estadual Delegado Camargo levantou questionamentos relacionados à segurança e à fiscalização nas áreas de fronteira. Em resposta, representantes do governo informaram que o tema está incluído nas discussões sobre o Centro Integrado de Fronteiras Inteligentes (CIF), que deve envolver órgãos de fiscalização, controle e segurança, como Receita Federal, vigilância agropecuária e Polícia Federal, conforme a estrutura alfandegária de cada ponto.

A reunião também tratou da importância de uma integração efetiva entre Brasil, Bolívia e Peru, tanto pela via institucional quanto pela participação direta dos empresários. A comitiva boliviana defendeu que o avanço das rotas depende da organização do setor produtivo, da manifestação de interesse dos embarcadores e da criação de condições legais e operacionais para o trânsito de cargas.

Para os participantes, Rondônia pode ocupar papel estratégico nesse processo por sua localização geográfica e pela força da produção agropecuária. A discussão também considerou a possibilidade de uso de diferentes rotas, a partir de municípios como Costa Marques e Guajará-Mirim, respeitando a viabilidade técnica, comercial, ambiental e logística de cada alternativa.

A agenda integrou a programação de debates realizada durante a Rondônia Rural Show Internacional, considerada uma das principais vitrines do agronegócio da Região Norte. A participação da Alero reforça o papel do Parlamento estadual como espaço de diálogo sobre desenvolvimento, infraestrutura e fortalecimento do setor produtivo rondoniense.