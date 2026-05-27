Saúde de Machadinho recebe reforço com entrega de ambulância UTI viabilizada por Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 27/05/2026 às 08h50

Ezequiel Neiva participou da entrega da ambulância em Machadinho do Oeste (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) participou da entrega oficial de uma ambulância tipo UTI destinada ao distrito do 5º BEC, em Machadinho do Oeste. O veículo ficará à disposição do Hospital Municipal e foi adquirido por meio de recurso no valor de R$ 450 mil destinado pelo parlamentar para atender as demandas da saúde no município.



A solenidade contou com a presença do vereador Reginaldo Batista, autor do pedido da ambulância, do vereador João Carlos, do ex-vereador Abrahãozinho, do secretário municipal de Saúde, Amauri Valle, do chefe de gabinete da Prefeitura, Claudio da Rondomotos, e do secretário-geral de Administração e Fazenda, Reginaldo Lima, que representou o prefeito Paulo da Remap.



Durante a entrega, Ezequiel Neiva destacou a importância do investimento para fortalecer o atendimento à população. “É um presente para atender todo o município de Machadinho do Oeste. Me sinto muito feliz em atender a demanda do vereador Reginaldo Batista e contribuir com a saúde da população”, afirmou o deputado.





Vereador Reginaldo Batista foi o autor do pedido ao deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)



O vereador Reginaldo Batista agradeceu o empenho do parlamentar e ressaltou os benefícios que a nova ambulância proporcionará à comunidade. “Gratidão deputado por esse recurso. Essa ambulância será levada para o hospital e uma outra ficará para atender a população do distrito. É um benefício importante para todo o município”, declarou.



O secretário municipal de Saúde, Amauri Valle, também valorizou o investimento realizado pelo deputado estadual. “Agradecemos ao deputado Ezequiel Neiva pela entrega dessa ambulância UTI de última geração, atendendo ao pedido do vereador Reginaldo Batista. O veículo será destinado ao Hospital Municipal para atender a população do 5º BEC e de Machadinho do Oeste. A saúde do município reconhece esse empenho em oferecer o melhor para a população”, disse.



Representando a administração municipal, Reginaldo Lima destacou a parceria entre o município e o parlamentar. “Essa parceria tem proporcionado investimentos importantes para melhorar a qualidade de vida da população. Rondônia possui 52 municípios e o deputado Ezequiel Neiva tem priorizado Machadinho do Oeste, fazendo compromissos e cumprindo. A prefeitura não mede esforços para executar os recursos disponibilizados pelo deputado”, ressaltou.



Ezequiel Neiva reafirmou seu compromisso com os municípios rondonienses e com os investimentos na área da saúde. “Seguimos trabalhando para fortalecer a saúde pública e garantir melhores condições de atendimento para a população dos municípios de Rondônia. Nosso compromisso é continuar levando investimentos que façam a diferença na vida das pessoas”, finalizou.



Fotos: Nilson Nascimento