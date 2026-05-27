Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em Jaru

Por jaruonline.com

Publicada em 27/05/2026 às 09h00

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no início da tarde desta terça-feira (26), no cruzamento das ruas Rio Branco e Minas Gerais, em Jaru.

De acordo com informações apuradas no local, uma das motocicletas seguia pela Rua Minas Gerais quando teria avançado a preferencial, provocando a colisão entre os veículos.

Com o impacto, os dois condutores foram arremessados ao solo, sofrendo lesões e suspeitas de fraturas. Populares que presenciaram o acidente prestaram auxílio às vítimas, utilizando um pano para protegê-las do sol até a chegada do socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento, encaminhando os feridos ao Hospital Municipal para avaliação médica.