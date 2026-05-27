Criminosos armados invadem residência e amarraram vítimas durante assalto

Por Rondonianews.com

Publicada em 27/05/2026 às 09h15

Um violento roubo em propriedade rural foi registrado na noite desta terça-feira (26), na linha 192, zona rural de Rolim de Moura. Criminosos armados invadiram uma residência, renderam os moradores e amarraram as vítimas durante o assalto.

Segundo informações apuradas, a família estava dentro da casa quando o suspeito chegou em uma motocicleta e invadiu o imóvel fazendo graves ameaças. As vítimas foram amarradas e amordaçadas enquanto os criminosos tentavam concluir o roubo.

Durante o momento de tensão, uma criança conseguiu correr e se esconder no banheiro da residência. Mesmo assustada, ela conseguiu acionar a Polícia Militar, atitude considerada fundamental para evitar uma tragédia ainda maior.

Enquanto o criminoso realizavam o assalto, perceberam a aproximação da viatura policial e fugiu às pressas, abandonando a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Após consulta da moto, os policiais descobriram que o veículo pertencia a um vizinho da propriedade rural. Conforme informações levantadas pela PM, o proprietário teria contratado recentemente um homem para trabalhar em sua propriedade e frequentemente emprestava a motocicleta para o suspeito, que também prestava serviços na região próxima ao local do crime.

Com as informações obtidas durante as diligências, os policiais militares de Rolim de Moura com a poio das equipes de Santa Luzia D”Oeste conseguiram localizar e prender um dos envolvidos no assalto. O caso segue sendo investigado.

A rápida ação da Polícia Militar e a coragem da criança em pedir ajuda foram decisivas para impedir que o roubo tivesse consequências ainda mais graves, o criminoso foi preso dentro da casa dele