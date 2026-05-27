Congresso Técnico define início do Rondoniense Sub-20

Por FFER

Publicada em 27/05/2026 às 09h09

A principal competição das categorias de base já tem data definida para começar, após congresso técnico realizado pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia, com representantes das equipes confirmadas na competição, foi definido a data de início do Rondoniense Sub-20, no dia 21 de junho começa a disputa pelo título. A competição contará com nove clubes Brazuca, Gazin Porto Velho, Sport Genus, Desportiva Itapuense, Espigão, Ji-Paraná, Pimentense, Rolim de Moura e União Cacoalense.

As equipes foram dividas em dois grupos, no A estão as equipes de Porto Velho, Sport Genus, Brazuca, Gazin Porto Velho e a Desportiva Itapuense de Itapuã do Oeste. No grupo B estão Espigão, Ji-Paraná, Pimentense, Rolim de Moura e a União Cacoalense. O formato de disputa acontece com jogos de ida na primeira fase, avançando para segunda fase os dois melhores classificados, nas semi finais o tradicional cruzamento olímpico com jogos de ida e volta, os finalistas decidem o título em duas partidas.

O Rondoniense Sub-20 é a principal competição da base de Rondônia, "é a nossa principal competição da base, são nove clubes disputando o título, certamente será uma grande competição e deve revelar jovens atletas que poderão atuar no futebol profissional, para a competição acontecer vamos fazer um investimento de aproximadamente 40 mil reais no Rondoniense Sub-20" frisou Heitor Costa, presidente da FFER.

Os nove clubes participantes da competição, além de disputar o título, também podem se garantir em outras competições. O Rondoniense Sub-20 garante vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil da categoria,