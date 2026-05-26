Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 16h10

Mais um compromisso longe de casa aguarda o Gazin Porto Velho na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe rondoniense, conhecida como Locomotiva do Norte, terá pela frente o Galvez em confronto válido pela competição nacional.

A partida está agendada para a próxima Gazin Porto Velho encara Galvez fora de casa pela Série D em confronto marcado para sábado, 30 de maio, com início previsto para as 19h no horário de Rondônia. O duelo será realizado fora dos domínios do clube porto-velhense e representa mais um desafio na caminhada da equipe dentro do torneio.

Após voltar as atenções para a sequência da Série D, o Gazin Porto Velho busca somar pontos em uma fase considerada decisiva para a manutenção da equipe na disputa por espaço dentro do grupo. O embate diante do Galvez integra mais uma rodada da competição nacional e coloca a equipe frente a frente com um adversário regional em busca de um resultado positivo.