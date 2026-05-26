Lula diz que BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, pode se tornar referência mundial em preservação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 16h06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (26), em Manaus (AM), que a reconstrução da BR-319, rodovia que conecta Porto Velho a Manaus, deverá ocorrer com rígidos critérios de proteção ambiental. A declaração foi feita durante evento de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital amazonense.

Ao abordar a situação da rodovia, considerada estratégica para a integração da Região Norte, Lula destacou que o governo federal tem debatido há meses o formato da obra em razão da sensibilidade ambiental da área cortada pela estrada.

“Ela não é uma estrada qualquer. Está situada em um lugar muito sensível da Amazônia. Para autorizar essa estrada, nós estamos discutindo há meses qual é o sistema de segurança ambiental mais seguro”, afirmou o presidente.

A BR-319 enfrenta históricos problemas de trafegabilidade, especialmente durante o período chuvoso, quando trechos se tornam praticamente intransitáveis. A recuperação da rodovia é defendida por lideranças políticas e setores econômicos da região, que apontam a estrada como fundamental para a logística e mobilidade entre Amazonas e Rondônia.

Durante o discurso, Lula afirmou que a proposta do governo prevê atuação conjunta entre órgãos federais, estaduais e forças de segurança para impedir o avanço do desmatamento ilegal nas áreas próximas à rodovia.

“O que a gente não quer é que as pessoas, sem nenhum critério, desmatem a floresta para ganhar dinheiro vendendo madeira, sem levar em conta o prejuízo que isso pode causar ao meio ambiente”, declarou.

O presidente também afirmou que a BR-319 poderá se tornar referência internacional em obras de infraestrutura com controle ambiental.

“Talvez seja a estrada feita com o maior cuidado ambiental de qualquer país do mundo. Será uma estrada modelo de qualidade e preservação ambiental”, concluiu.