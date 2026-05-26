Licenciamento anual de veículos com placa final 5 vai até o dia 29 de maio

Por Jarlana Davy

Publicada em 26/05/2026 às 16h31

Os proprietários de veículos com placa final 5 devem ficar atentos ao prazo para renovação do Licenciamento Anual junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). O pagamento deve ser feito até o último dia útil de maio, neste ano até 29.

A taxa do licenciamento pode ser emitida pela Central de Serviços no site oficial do Detran-RO ou presencialmente em uma das unidades de atendimento. O Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV) atualizado é liberado cerca de 30 minutos após a confirmação do pagamento, desde que o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas também estejam quitados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, a regularização da documentação veicular gera benefícios para toda a população. “Os recursos arrecadados com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o licenciamento retornam em investimentos na infraestrutura viária, segurança no trânsito, saúde e educação.”

ISENÇÃO DE IPVA

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha lembra que, conforme a Lei nº 5.706/2023, motocicletas de até 170 cilindradas estão isentas do IPVA e da taxa do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). “Nesses casos, o proprietário paga apenas a taxa de licenciamento. A medida beneficia quem usa a moto como principal meio de transporte ou fonte de renda”.