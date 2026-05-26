Geração de renda para catadores é ampliada com ações de coleta seletiva durante a 13ª RRSI, em Ji-Paraná

Por Veronilda Lima

Publicada em 26/05/2026 às 16h48

Durante a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que o governo do estado realiza até o próximo sábado (30), em Ji-Paraná, a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) coordena ações de coleta seletiva e fomento à geração de renda para catadores de materiais recicláveis, por meio da contratação da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (Coocamarji). Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a iniciativa apresenta, na prática, o processo de reciclagem dos materiais descartados durante a maior feira do agronegócio da Região Norte, evidenciando a importância do descarte correto e da coleta seletiva, considerando que os resíduos recicláveis geram renda para os catadores e contribuem diretamente para a sustentabilidade ambiental. Só no primeiro dia foram 1.207 quilos de materiais coletados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as ações fazem parte da política pública de Economia Solidária, desenvolvida pelo governo estadual, por meio da Seas, com foco no fortalecimento das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.

Entre os trabalhado já realizados, estão o diagnóstico das cooperativas e associações para mapeamento de dificuldades e proposição de melhorias; a realização dos Encontros Estaduais de Catadores de Materiais Recicláveis em 2023, 2024 e 2025; a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para garantir mais segurança e saúde aos trabalhadores; além da parceria firmada com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), voltada à promoção de soluções sustentáveis e ao fortalecimento da geração de renda.

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o trabalho desenvolvido junto aos catadores busca conciliar sustentabilidade ambiental e inclusão produtiva. “Esses profissionais desempenham um papel fundamental para a preservação ambiental e para a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, é importante garantir condições adequadas e seguras para o exercício das atividades, assegurando também geração de renda para as famílias envolvidas”, destacou.

Até o momento, já foram entregues 401 kits de EPIs para catadores de 30 municípios rondonienses, como parte do programa Rondônia Recicla.

CONTRATAÇÃO

A contratação da Coocamarji contempla os serviços de montagem e desmontagem do centro de triagem, coleta e destinação adequada dos resíduos recicláveis, além da disponibilização de 300 lixeiras destinadas exclusivamente ao descarte de materiais recicláveis durante a feira.

A estrutura conta ainda com maquinários como prensa, esteira, balança e espaço para armazenamento dos materiais recicláveis coletados. A expectativa é alcançar a marca de 12 toneladas de resíduos coletados e destinados corretamente durante o evento aberto na segunda-feira (25).

Em parceria com o Sebrae, responsável pela montagem do estande que sediará o Centro de Triagem de Materiais Recicláveis, a ação também contará com a participação de catadores de diferentes cooperativas do estado, fortalecendo a integração e a geração de renda entre os trabalhadores do setor.