Governo de Rondônia antecipa pagamento de maio e fortalece a economia no estado

Por Jackson Vicente

Publicada em 26/05/2026 às 16h38

O pagamento dos servidores estaduais do governo de Rondônia, referente ao mês de maio, estará disponível em conta nesta quarta-feira (27). A data estava inicialmente prevista no calendário oficial para o dia 29 de maio, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (Diof).

A medida reitera as ações da gestão estadual com a valorização dos servidores públicos e também contribui para o aquecimento da economia no estado. Com os salários liberados antes do previsto, a expectativa é de aquecer mais o comércio e a circulação financeira nos municípios, especialmente durante o período da Rondônia Rural Show Internacional que acontece em Ji-Paraná.

A antecipação do pagamento demonstra ainda a responsabilidade na administração dos recursos públicos e o reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos servidores estaduais, proporcionando mais tranquilidade financeira às famílias, além de incentivar a movimentação econômica em diferentes setores do estado.