Pacote de Turismo é entregue com várias ações para o setor durante a Rondônia Rural Show Internacional

Por Cíntia Xavier

Publicada em 26/05/2026 às 16h43

Com políticas públicas que fortalecem o Turismo, o governo de Rondônia entregou na segunda-feira (25), durante a abertura do Pavilhão Empresarial na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), o Plano Estadual de Turismo e promoveu os lançamentos da Marca da Amazônia, da 3ª edição da ExpoTurismo e a apresentação do livro “Belezas de Rondônia”.

Segundo o titular da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira, foi apresentado um pacote de ações voltadas para o setor turístico, iniciado com o lançamento da 3ª edição da ExpoTurismo, uma feira com oportunidades para que o empresariado possa mostrar os seus produtos e as potencialidades do estado de Rondônia. “O evento também contempla o pavilhão da pesca esportiva onde é apresentado todo o potencial desse segmento, que é hoje o produto turístico principal de visibilidade do estado de Rondônia”, pontuou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o pacote de turismo evidencia o alinhamento do setor privado às políticas públicas estaduais voltados ao setor. “Rondônia tem um potencial para ser considerado a porta de entrada da Amazônia para o mundo. Por isso, investimos em ações focadas na integração e na projeção internacional”, ressaltou.

PLANO ESTADUAL

O Plano Estadual de Turismo foi idealizado pelos turismólogos da própria Setur. Quase 30 municípios que já participaram do mapa nacional do turismo foram visitados. O plano vai desenvolver um diagnóstico e prognóstico para trabalhar o turismo por mais seis anos. “O objetivo é trazer um panorama geral de todas as ações que o governo do estado precisa fazer com os órgãos e secretarias,” destacou o superintendente da Setur.

MARCA DA AMAZÔNIA

A Marca Amazônia já está em mais de 50 países. É uma marca que o estado de Rondônia vem trabalhando junto com outros estados, com o desenvolvimento da Amazônia e com o turismo. “Essa marca vai crescer, vai se desenvolver e, futuramente estará dentro de produtos da bioeconomia, também os que são produzidos dentro de Rondônia, o que é importante não só no estado, mas em toda Amazônia brasileira”, explicou o superintendente da Setur.

BELEZAS EM RONDÔNIA

A apresentação do livro “Belezas em Rondônia” contém mais de 400 fotos inéditas. É um produto que relata a história e a cultura com imagens da história do estado. A obra, produzida pela Setur, contém 153 páginas, com fotos e informações turísticas de Rondônia, em português, inglês e espanhol. Os 10 exemplares serão distribuídos para as embaixadas brasileiras, no exterior, hotéis de rede, agências de viagens, parceiras e Centros de Atendimento ao Turista (CATS), integrando-se à plataforma digital Rondônia tem tudo.