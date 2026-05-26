Por Cíntia Xavier

Publicada em 26/05/2026 às 16h46

Com 79 estandes de expositores de diferentes segmentos, representações internacionais, podcast com entrevistas e discussões, Espaço Inovação e salas de rodadas de negócios, foi realizada na segunda-feira (25), a abertura do Pavilhão Empresarial Internacional, na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece até este sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), o espaço tem por objetivo tornar-se um ambiente de negócios e inovação às indústrias, instituições de tecnológicas sustentáveis e ao público que deseja conhecer e adquirir produtos e serviços do estado.

Segundo o titular da Sedec, Célio dos Santos Ferreira, o pavilhão empresarial contempla empreendedores e pequenos empreendedores, indústrias e embaixadas do Peru e da Bolívia. No espaço o visitante pode conhecer os produtos de Rondônia como carne, café, cacau, tambaqui, pirarucu, derivados do leite, chocolate, entre outros produtos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo investe em inovação para o aumento da competitividade das empresas do estado, com políticas públicas para os cidadãos, fomentando a geração de emprego e renda.

INOVAÇÃO

O palco da Inovação vai funcionar como um centro de difusão da inovação durante a 13ª na Rondônia Rural Show. O espaço contempla a presença de 10 startups e a ideia é que nesse espaço, o público possa frequentar e compartilhar as suas ideias em busca de soluções aos desafios de Rondônia.

“Temos também um espaço de podcast que é o espaço de divulgação da inovação, espaço de educação científica e de articulação entre setor público,” explicou o secretário adjunto da Sedec, Felipe Biasoli.