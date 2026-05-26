Artesanato do estado fortalece economia criativa e ganha visibilidade na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Gregori Rodrigues

Publicada em 26/05/2026 às 17h01

A participação dos artesãos na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) fortalece a economia criativa, amplia a visibilidade da cultura regional e gera novas oportunidades de comercialização para profissionais de diferentes municípios de Rondônia. A ação, coordenada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) reforça o incentivo ao setor artesanal e à valorização da cultura regional durante o maior evento do agronegócio da Região Norte, que acontece até este sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Durante a feira, o espaço do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) funciona como vitrine para peças produzidas com diferentes técnicas, matérias-primas e identidades culturais, evidenciando a diversidade e a riqueza artística do estado. A expectativa dos expositores é positiva quanto à comercialização dos produtos e à ampliação de contatos profissionais ao longo do evento. Para muitos artesãos, a participação na Rondônia Rural Show Internacional representa uma oportunidade de apresentar seus trabalhos para visitantes, investidores e parceiros de diferentes regiões do país e do mundo.

Além do fortalecimento cultural, o setor artesanal também possui importante papel econômico, movimentando a economia criativa e contribuindo diretamente para a geração de renda de famílias rondonienses que encontram na atividade uma fonte de sustento e desenvolvimento.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância do artesanato como ferramenta de valorização cultural e desenvolvimento econômico. “Cada peça apresentada pelos artesãos representa talento, tradição e a identidade do povo rondoniense, além de fortalecer os negócios dos expositores e levar a cultura regional para visitantes de diferentes regiões do país e do mundo.”

A coordenadora estadual do PAB em Rondônia, Adriele Malta, destacou que a expectativa para esta edição é ampliar os resultados alcançados nos últimos anos e fortalecer ainda mais o setor no estado. “O espaço do artesanato vem apresentando crescimento significativo a cada edição, tanto na participação de expositores quanto na comercialização das peças. No ano passado, por exemplo, foram vendidas mais de 3.400 peças, movimentando quase R$277 mil em negócios, números que demonstram o quanto o artesanato rondoniense e seu potencial econômico são importantes dentro da feira. A expectativa para este ano é ampliar ainda mais a visibilidade dos artesãos, fortalecer a geração de renda e proporcionar novas oportunidades de negócios aos expositores.”

Setor artesanal possui papel importante na movimentação da economia criativa em Rondônia

A artesã Tatiane Moura também destacou o otimismo dos expositores em relação à edição deste ano da feira. “A expectativa de vendas para 2026 é superar os resultados do ano passado. O público está maravilhoso e os dois primeiros dias já apresentaram movimentação melhor que a registrada ano passado. A Rondônia Rural Show sempre é um sucesso, então a expectativa é de que este ano seja ainda mais positivo para todos nós.”, afirmou.

PRODUTOS REGIONAIS

A movimentação no espaço do artesanato também deve atrair visitantes interessados em conhecer produtos regionais que carregam elementos da identidade cultural amazônica, transformando o pavilhão em um dos ambientes mais procurados durante os seis dias de feira.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, ressaltou que a participação dos artesãos na feira amplia as oportunidades de crescimento do setor. “A Rondônia Rural Show cria oportunidades para divulgação e comercialização dos trabalhos produzidos pelos nossos artesãos, além de impulsionar a geração de renda e fomentar novos negócios para os profissionais do setor.”