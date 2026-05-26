“É do campo que vem a força da economia de Rondônia”, diz Deputada Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 16h02

“Rondônia depende da força do campo para seguir crescendo. É do trabalho de homens e mulheres no setor produtivo, que a nossa economia se sustenta e segue gerando renda e oportunidades”, disse a deputada federal Sílvia Cristina, ao participar da solenidade de abertura da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, na manhã desta segunda-feira (25), em Ji-Paraná

Ela destacou a força do setor produtivo de Rondônia, responsável por impulsionar a economia do Estado. "A base que sustenta a economia de Rondônia é o setor produtivo, é quem planta e cria. Se o campo vai bem, toda sociedade ganha e nosso mandato tem destinado emendas para a compra de máquinas e implementos agrícolas, criamos um viveiro de mudas de café e cacau clonal e outras ações”, disse ela

Sílvia Cristina reforçou que “apesar de ser essencial para a economia de Rondônia e do país, o setor produtivo tem sido tratado com desrespeito. Produtor rural não é bandido e precisa sim ter as condições adequadas de produção, segurança jurídica na posse das terras e apoio para seguir produzindo, de forma sustentável, como tem sido feito”.