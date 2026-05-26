Campeonato Rondoniense Sub-20 terá oito clubes divididos em grupos regionalizados

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 15h09

Além do título estadual, o Campeonato Rondoniense Sub-20 também vale classificação para duas das principais vitrines do futebol de base do país: a Copa do Brasil Sub-20 e a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, considerada uma das maiores competições da categoria no mundo.

A edição deste ano contará com oito equipes e terá o União Cacoalense na condição de atual campeão, após a conquista sobre o Sport Genus na decisão da temporada de 2025.

A composição da disputa foi organizada em dois grupos regionalizados. No Grupo B, estarão Ji-Paraná, Pimentense, Rolim de Moura e União Cacoalense. Já no Grupo A, a chave será formada por Brazuca, Gazin Porto Velho, Sport Genus e Itapuense.

O torneio estadual de base é considerado uma das principais portas de entrada para competições nacionais da categoria, ampliando a visibilidade dos clubes e atletas rondonienses no cenário do futebol brasileiro.