Abertura da Semana do Meio Ambiente em Vilhena destacará desafios entre agro e preservação

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 14h29

Buscando conscientizar a população sobre a importância de preservar os ecossistemas e os recursos naturais, a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), convida toda a comunidade para participar da cerimônia de abertura das atividades da Semana Nacional do Meio Ambiente. O evento acontece no dia 01 de junho, às 19h, na quadra poliesportiva do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais, incentivando atitudes responsáveis no dia a dia e fortalecendo ações voltadas à conservação da natureza, como reciclagem, arborização, preservação das águas e combate à poluição e às queimadas, além de promover a educação ambiental e aproximar a comunidade de iniciativas que contribuam para um futuro mais sustentável.

Durante a abertura, será realizada a palestra “Agronegócio e Meio Ambiente: Caminhos para uma Produção Sustentável”, ministrada pelo advogado Bruno Trajano. A apresentação irá promover uma reflexão sobre a importância da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento do setor produtivo, reforçando que o agro depende diretamente do meio ambiente para garantir produtividade, equilíbrio e sustentabilidade às futuras gerações.

Para os interessados em participar da palestra, as inscrições estarão disponíveis no link: Inscrição na Semana do Meio Ambiente 2026.

Para mais informações, entrar em contato com a Semma pelo whatsapp (69) 3919-7011 ou pelo e-mail [email protected].