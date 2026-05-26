Alexandre Corbacho toma posse como desembargador do TJRO e passa a integrar Corte pelo quinto constitucional

Por TJ/RO

Publicada em 26/05/2026 às 14h11

Em sessão solene realizada na última sexta-feira (22), no plenário do edifício-sede do Tribunal de Justiça de Rondônia, o procurador de Justiça Alexandre Augusto Corbacho Martins tomou posse como desembargador da Corte estadual. Nomeado pelo critério do quinto constitucional, ele passa a integrar o colegiado do segundo grau em cerimônia marcada pelo reconhecimento à sua trajetória de mais de três décadas dedicadas ao sistema de Justiça.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, que em sua fala destacou que a ascensão de Corbacho “corporifica o espírito do legislador constituinte ao desenhar o quinto constitucional”, funcionando como um mosaico onde “as origens plurais e as vivências da advocacia, da magistratura de carreira e do Ministério Público operam em harmonia a fim de revelar a verdadeira equidade”. O presidente ressaltou ainda que julgar é “ouvir sem pressa; é esvaziar-se de vieses; é compreender a vivência do outro”.

O desembargador Gilberto Barbosa, diretor da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), discursou em nome da Corte, enfatizando que as grandes instituições se definem pela “qualidade humana e moral daqueles chamados a partilhar o peso de sua história”. Barbosa pontuou que o ingresso de Alexandre Corbacho “não representa apenas o provimento de uma cadeira, mas uma solenidade que assume “dimensão histórica e simbólica”. Representando o Ministério Público, o procurador-geral de Justiça Alexandre Jésus Santiago sublinhou que Corbacho traz consigo “trinta anos de rua, de comarca, de conflito real, de gente real”, o que constitui “uma garantia” para o Tribunal.

A advocacia rondoniense e a Defensoria Pública do Estado também saudaram o empossado. O secretário-geral da OAB/RO, Nelson Sérgio Maciel Júnior, destacou que o novo desembargador “chega aqui com conhecimento e por mérito”. Já o defensor público-geral, Victor Hugo de Souza Lima, pontuou que “a toga confere autoridade, mas é o caráter que confere legitimidade”.

Ao tomar a palavra, o desembargador Alexandre Corbacho relembrou sua trajetória em Rondônia e a ligação construída ao longo de mais de três décadas de atuação no Ministério Público, destacando o sentimento de pertencimento ao estado e às instituições que marcaram sua carreira. Em tom de gratidão, afirmou que no Ministério Público se realizou pessoal e profissionalmente e que se dedicou de corpo e alma à sociedade rondoniense. Ao falar sobre a posse no Tribunal de Justiça, ressaltou que a mudança representa uma nova etapa em sua vida, sem romper com os valores que o conduziram até o cargo: “Nesse momento, literalmente, inicia o novo capítulo na minha vida, vira-se a página”, acrescentando que “não vou abandonar a minha essência que me trouxe até aqui”. Por fim, reafirmou o compromisso com a magistratura e com a sociedade, destacando que buscará exercer a jurisdição mantendo a segurança jurídica e a confiança nele depositadas.

Alexandre Augusto Corbacho Martins ingressou no MPRO em 1994 e percorreu diversas comarcas até sua nomeação ao TJRO em 2026. A solenidade foi encerrada com o hino “Céus de Rondônia” e os cumprimentos no plenário.

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