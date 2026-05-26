Rondônia participa do 1º Encontro Regional de Educação em Prisões e debate estratégias do Plano Pena Justa

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 26/05/2026 às 12h02

A participação de Rondônia no 1º Encontro Regional de Educação em Prisões – Norte e Centro-Oeste, realizado de 18 a 22 de maio, no Pará, reforçou o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à educação prisional e à ressocialização.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) representou o estado no evento que reuniu representantes das regiões Norte e Centro-Oeste para discutir metas, estratégias e ações relacionadas à implementação do Plano Pena Justa, por meio de palestras, oficinas e apresentações de projetos já desenvolvidos no sistema prisional.

A iniciativa com o objetivo de alinhar as ações executadas pelos participantes, promoveu o intercâmbio de experiências e a construção conjunta de estratégias voltadas à garantia do acesso à educação nas unidades prisionais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que os investimentos realizados pela gestão estadual no sistema prisional têm ampliado as oportunidades de reintegração social. “O governo acredita na educação e na qualificação profissional como ferramentas essenciais para transformar vidas. Temos investido em projetos que fortalecem a ressocialização.”

TRABALHO E RESSOCIALIZAÇÃO

Um dos destaques da participação de Rondônia no encontro foi a confecção das camisetas utilizadas pelos pontos focais dos estados participantes. As peças foram produzidas por reeducandos integrantes do “Projeto Pintando” a Liberdade, desenvolvido no sistema prisional rondoniense, totalizando 72 camisetas. A ação evidencia o incentivo ao trabalho prisional como ferramenta de capacitação profissional e reintegração social.

O gerente de Reinserção Social da Sejus, Fabio Recalde enfatizou a importância da troca de experiências entre os estados. “Esse encontro fortalece o diálogo entre as instituições e permite compartilhar iniciativas que têm apresentado resultados positivos dentro das unidades prisionais. Rondônia vem avançando na educação prisional e no desenvolvimento de projetos que ampliam oportunidades aos reeducandos.”

INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADOS

Durante a programação foram debatidas diretrizes relacionadas à implementação do Plano Pena Justa, além de oficinas e apresentações de projetos voltados ao fortalecimento das ações educacionais no ambiente prisional. A proposta é consolidar políticas públicas integradas, capazes de ampliar o acesso à educação, ao trabalho e à qualificação profissional de pessoas privadas de liberdade.

O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou que, a participação de Rondônia no encontro demonstra o comprometimento da gestão estadual com a modernização das políticas de ressocialização. “O governo do estado tem investido continuamente em ações que fortalecem a educação prisional e promovem oportunidades reais de reinserção social. A integração com outros estados contribui para aprimorar estratégias e ampliar resultados positivos no sistema prisional.”

Representaram Rondônia no evento: o gerente de Reinserção Social da Sejus, Fabio Recalde; a chefe do Núcleo de Educação da Sejus, Vera Carvalho; e o gerente de Educação Prisional e Socioeducativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Vanderlei Ferreira.