Sebrae marca presença na abertura da Rondônia Rural Show Internacional

Por SEBRAE-RO

Publicada em 26/05/2026 às 11h38

O primeiro dia da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, o maior evento de agronegócio da região Norte, promovida pelo Governo de Rondônia e que acontece de 29 a 30 deste mês, em Ji-Paraná, foi marcado por um grande número de visitantes, além de instituições, autoridades, lideranças e centenas de expositores.

O Sebrae em Rondônia, presente desde a primeira edição, mais uma vez com um espaço totalmente dedicado aos micros e pequenos empreendedores, rurais e urbanos. Trata-se de uma jornada interativa com totens e ativações que farão com que o visitante conheça mais sobre o Sebrae, sua atuação, abrangência e relevância para a geração de negócios.

Na abertura solene do evento, o anfitrião, governador Marcos Rocha, desejou grande sucesso e muitos negócios durante os seis dias da feira. O diretor administrativo financeiro, Edson Lemos representou a diretoria executiva do Sebrae em Rondônia.

O diretor-superintendente José Alberto Anisio parabenizou o Governo de Rondônia pela realização da feira e destacou a importância do evento para o fortalecimento dos negócios, da inovação e do empreendedorismo no estado.

“O espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show Internacional foi pensado não apenas para fortalecer laços institucionais, mas, principalmente, para aproximar ainda mais a instituição do público que passa pela feira, que reúne centenas de milhares de visitantes todos os anos. O Sebrae é um grande parceiro do agronegócio, especialmente do pequeno empreendedor rural, e seguimos de portas abertas para apoiar quem movimenta a economia do estado”, afirmou.

Durante a programação da feira, o Sebrae em Rondônia promoverá ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, com atividades ligadas ao agronegócio, inovação, empreendedorismo feminino, acesso ao crédito, sustentabilidade e valorização da cultura regional. A agenda inclui capacitações, palestras, articulações institucionais e iniciativas desenvolvidas em parceria com organizações públicas, financeiras, educacionais e representantes do setor produtivo.