Vilhena: Vereadora diz que projetos apoiados por Cirone dão resultados a longo prazo

Por Eli Batista

Publicada em 26/05/2026 às 11h23

A vereadora Amanda Areval afirmou que o deputado estadual Cirone Deiró tem sido um grande parceiro do município de Vilhena, assegurando recursos para diversas áreas. O apoio do parlamentar é direcionado, principalmente, à iniciativas que dão resultado não só a curto, mas também a longo prazo. “São projetos estruturantes, que geram efeito por muitos anos e isso faz uma enorme diferença”, afirmou Amanda.

Entre os principais projetos desenvolvidos no município, por meio de parceria entre Amanda Areval e Cirone Deiró, está a criação do Guia das Mães Atípicas e realização conjunta da Semana das Mães Atípicas. As ações mais recentes incluem também a destinação de R$ 350 mil para construção do estacionamento, muro, calçamento e outras melhorias no Núcleo de Atendimento Multiprofissional (NAM), R$ 150 mil para aquisição de três implementos agrícolas para a Associação de Produtores Rurais Águas Claras e R$ 200 mil para o Festival Literário Encantarte, que deverá contar com a participação de todas as escolas municipais de Vilhena.

O apoio do deputado também foi decisivo para a realização de cursos de capacitação gratuitos no município, entrega de quase meio milhão, em veículos, para a Educação Municipal e a viabilização de recurso federal, junto ao senador Confúcio Moura, para a construção da maior UBS do Norte do País em Vilhena.

O deputado também assegurou recursos para a reforma e ampliação de escolas, aquisição de veículos, de equipamentos e materiais de informática, filtros escolares e implementos agrícolas. Entidades esportivas foram contempladas com a viabilização de recursos para a realização de competições, aquisição de materiais e de passagens aéreas.