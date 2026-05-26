Prefeitura de Ariquemes realiza Cadastro Único Itinerante no Setor 10. A unidade móvel da SEMDES estará mais perto de você, levando atendimento rápido, prático e acessível para as famílias da comunidade.
Serviço
Data: 16/06/2026
Local: Setor 10
Horário: das 8h às 16h
Serviços oferecidos:
• Recadastramento
• Atualização e revisão de dados
• Informações sobre Bolsa Família e BPC
Documentos necessários:
• RG e CPF
• Comprovante de residência
• Declaração escolar dos filhos
Mais cidadania, inclusão e atendimento próximo da população.
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