Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 11h19

Prefeitura de Ariquemes realiza Cadastro Único Itinerante no Setor 10. A unidade móvel da SEMDES estará mais perto de você, levando atendimento rápido, prático e acessível para as famílias da comunidade.

Serviço

Data: 16/06/2026

Local: Setor 10

Horário: das 8h às 16h

Serviços oferecidos:

• Recadastramento

• Atualização e revisão de dados

• Informações sobre Bolsa Família e BPC

Documentos necessários:

• RG e CPF

• Comprovante de residência

• Declaração escolar dos filhos

Mais cidadania, inclusão e atendimento próximo da população.