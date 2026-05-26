Delegado Camargo cobra informações sobre atendimento a pacientes com diabetes em Cacoal

Por Welik Soares

Publicada em 26/05/2026 às 11h55

O deputado estadual Delegado Camargo protocolou requerimento cobrando do Governo de Rondônia informações detalhadas sobre o atendimento aos pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus Tipo 2 no município de Cacoal. A medida também questiona a disponibilidade de médicos especialistas em Endocrinologia para atender a demanda existente na rede pública de saúde.

No documento, o parlamentar solicita que o Governo informe o quantitativo atual de pacientes com Diabetes Tipo 2 cadastrados e acompanhados pela rede pública de saúde em Cacoal. Delegado Camargo também pede que os dados sejam discriminados por faixa etária, sexo e região de atendimento, caso essas informações estejam disponíveis.

Outro ponto cobrado é a fila de espera para consulta com endocrinologista. O deputado quer saber quantos pacientes aguardam atendimento especializado no município e qual o tempo médio de espera na rede pública estadual.

O requerimento também questiona quantos médicos endocrinologistas estão atualmente em exercício na rede pública de saúde em Cacoal e se o número de profissionais é considerado suficiente para atender a demanda local. Caso exista estudo técnico, levantamento ou parecer apontando déficit de especialistas, o parlamentar solicita que o Governo encaminhe cópia do documento.

Delegado Camargo ainda cobra informações sobre eventual previsão de contratação, credenciamento ou ampliação do número de endocrinologistas para atendimento da população. Em caso positivo, o deputado pede que seja apresentado o cronograma previsto.

A cobrança também abrange a estrutura de atendimento aos pacientes diabéticos. O parlamentar quer saber quais unidades estaduais de saúde realizam acompanhamento especializado de pessoas com Diabetes Tipo 2 em Cacoal e se há fornecimento regular de medicamentos, insumos e exames necessários ao tratamento, com detalhamento de eventuais faltas registradas nos últimos 12 meses.

Além disso, o deputado solicita informações sobre a existência de programa estadual específico voltado à prevenção, controle e acompanhamento de pacientes com Diabetes Tipo 2 no município. O requerimento também pede o número de internações e complicações decorrentes da doença registradas em Cacoal nos últimos quatro anos.

Na justificativa, Delegado Camargo destaca que o diabetes é uma doença crônica de elevada incidência e com impacto relevante na saúde pública. O documento aponta que a doença exige acompanhamento contínuo, diagnóstico precoce, tratamento adequado e assistência especializada, a fim de evitar complicações graves como insuficiência renal, amputações, doenças cardiovasculares, comprometimentos oftalmológicos e óbitos.

Para o parlamentar, o acesso ao atendimento especializado em Endocrinologia é essencial para garantir o acompanhamento adequado dos pacientes, especialmente diante do crescimento da demanda por serviços especializados. A iniciativa busca verificar se a rede pública possui estrutura suficiente para atender os moradores de Cacoal que dependem do sistema público de saúde.

Para Delegado Camargo, a falta de informações claras sobre a fila de espera, o número de especialistas e a oferta de medicamentos dificulta a fiscalização e pode esconder a real dimensão do problema enfrentado pelos pacientes. O deputado defende que o Governo apresente dados concretos e medidas efetivas para garantir atendimento adequado às pessoas com Diabetes Tipo 2 em Cacoal.