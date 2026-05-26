Na Rondônia Rural Show Internacional 2026, exposição de robótica apresenta tecnologias que revolucionam o campo

Por João Albuquerque

Publicada em 26/05/2026 às 11h53

Moderna vitrine das novidades que revolucionam o campo, a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) apresenta na sua 13ª edição, uma exposição inédita de robótica. A mostra de protótipos que simulam implementos agrícolas é uma das atrações do espaço do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Durante a maior feira agropecuária da Região Norte, que acontece até sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, a Instituição de Ensino apresenta inovações que impactam ocupações do agronegócio.

A exposição é composta pelos seguintes protótipos:

Irrigador

Silo de grão

Galpão

Com o objetivo de demonstrar ao público, principalmente aos estudantes, a eficiência da tecnologia na construção do pensamento criativo e raciocínio lógico, a atividade pedagógica mostra como cada implemento funciona de forma eficaz com a presença dos robôs numa propriedade rural.

Irrigador: tem a função de realizar análise da umidade do solo e aplicar irrigação, conforme a necessidade de cada plantação.

Silo de grãos: mostra por um visor a sua capacidade, emitindo um alerta, quando está próximo ao seu limite ou quando está vazio.

Galpão: é alimentado por uma usina eólica analisa a sua umidade interna, acionando um dispositivo de acordo com as condições climáticas.

Esteira classificatória de grãos: é responsável pela separação de grãos verdes e maduros direcionando-os para diferentes depósitos.

Exposição motiva pensamento criativo e raciocínio lógico

NOVA REALIDADE

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a apresentação de inovações na Rondônia Rural Show Internacional motiva produtores rurais, representantes de instituições, empresas, pesquisadores e investidores a participarem do evento. “Quanto mais novidades forem apresentadas, mas interesse o público tem em participar, porque é a evolução que move o sucesso desse grandioso acontecimento regional”, evidenciou.

As novidades tecnológicas apresentadas na feira atraem estudantes de cursos voltados ao agronegócio. Theyson Gabriel Strelow Costa, de 18 anos, que faz o Curso Técnico em Agroecologia, destaca a importância do evento no seu aprendizado. “Participar da Rondônia Rural Show Internacional é uma ótima oportunidade para conhecer tecnologia, empresas e novidades do agronegócio”, frisou o jovem de Nova Brasilândia d’Oeste.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição de ensino apresenta na feira agropecuária sempre o que o mercado de trabalho, mais especificamente o agro, está investindo. “O avanço tecnológico transforma cada vez mais a rotina da sociedade moderna, seja na zona urbana, seja na zona rural, e a educação profissional tem que acompanhar essa nova realidade”, reconheceu.