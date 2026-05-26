Representatividade política federal é de Ariquemes, Ji-Paraná tem chances de ampliar espaço no segmento, Rondônia pioneira em cirurgia robótica

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 14h00

Ariquemes – O município, nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) de 2024 foi o terceiro colégio eleitoral do Estado somando 73.201 eleitores em condições de votar. Hoje Ariquemes tem mais representatividade no Congresso Nacional (Senado e Câmara), do que na Assembleia legislativa (Ale). Além de o presidente da Ale-RO, Alex Redano, que preside o Republicanos no Estado, o município tem o delegado Rodrigo Camargo (Podemos), que trabalha uma pré-candidatura a vice-governador formando parceria com o senador Marcos Rogerio, que preside o PL no Estado. Camargo é pré-candidato a governador, ou a uma das duas vagas ao Senado. O presidente Redano trabalha a reeleição e, por enquanto, não tem nenhum adversário na mesma situação. Talvez, até a caso de a reeleição de Camargo. A empresária Marlei Mezzomo (PP), que disputou a prefeitura em 2024 com Carla Redano (UB), esposa de Alex, que concorreu à reeleição e foi derrotada por 83 votos. Carla é pré-candidatura a deputada estadual. É nome com forte tendência de sucesso.

Ariquemes II – Já a situação é contrária na disputa de vagas ao Senado e Câmara Federal. O município tem dois dos oito deputados federais, Thiago Flores (Republicanos) e Rafael O Fera (Podemos). No Senado a representatividade é bem mais expressiva, pois dois dos três senadores são de Ariquemes. Um deles o experiente Confúcio Moura, que preside o MDB estadual e já foi prefeito, deputado federal governador em dois mandatos seguidos e agora senador. A princípio deverá disputar a reeleição, mas não estaria descartado concorrer à sucessão estadual. Existe até conversas de bastidores, que irá “pendurar as chuteiras” na política, condição que só saberemos nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidos os candidatos, que estarão disputando cargos eletivos em outubro. Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral (mais de 96 mil eleitores em condições de votar em 2024), tem um senador, Marcos Rogério (PL) e a deputada federal Sílvia Cristina, presidente do PP em Rondônia, que formata uma pré-candidatura ao Senado.

Federal – Ji-Paraná, segundo maior município do Estado, inclusive eleitoralmente, pois nas eleições municipais de 2024 tinha mais de 96 mil eleitores em condições de voto, atualmente tem um senador (Marcos Rogério-PL), e na Câmara Federal a deputada Sílvia Cristina (PL). Na Ale-RO, Laerte Gomes (PSD), o mais bem votado (25.603 votos) em 2022, Cláudia de Jesus (PT) e Nim Barroso (PL). Rogério é pré-candidato a governador, Sílvia ao Senado e os demais à reeleição. Todos com amplas chances de sucesso. Ji-Paraná tem condições de eleger o governador, no caso Marcos Rogério, de manter ou até ampliar a representatividade no Senado, pois conta com Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, que ainda luta contra a inelegibilidade, e o pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheid (PL), que já vem trabalhando sua pré-candidatura e, como Rondônia é um Estado onde predomina o Bolsonarismo, não será surpresa se conseguir uma das duas vagas.

Federal II – Sobre a vaga de Sílvia Cristina na Câmara Federal, Ji-Paraná terá chances não somente de mantê-la como até dobrá-la, pois tem dois candidatos considerados favoritos. Ambos são empresários, Jesualdo Pires (PP), que já foi deputado estadual e prefeito em dois mandatos seguidos e somou mais de 195 mil votos nas eleições de 2018, ao Senado. Ele é engenheiro civil. Quem também está trabalhando a pré-candidatura à Câmara Federal é Jonatas França, filiado ao PL, que sempre marcou presença nos bastidores da política regional, foi secretário municipal e é empresário do ramo de hotelaria. Ji-Paraná tem muitas chances de não só manter como ampliar as vagas ao Congresso Nacional. Na Câmara com Jesualdo e Jônatas e, no Senado com Bruno Scheid e Acir Gurgacz. Até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto) provavelmente teremos mudanças no quadro atual, mas hoje a situação é a exposta e com possibilidades reais de se manter.

Pioneirismo – Rondônia foi o primeiro Estado da União a realizar uma cirurgia abdominal com auxílio de robô, no caso o Toumai, de alta precisão. O cirurgião plástico Marcelo Almeida, que atua na capital e em várias cidades do interior, foi o pioneiro realizando a primeira cirurgia abdominal robótica do Brasil, marcando a utilização da tecnologia Toumai na área da cirurgia plástica estética e reparadora. A robotização permite ao médico movimentos mais precisos durante o procedimento. Segundo especialistas, a robotização contribuirá para reduzir o trauma nos tecidos e uma recuperação mais rápida, lógico. Segundo Marcelo Almeida, “não são várias mãos. É uma única mente guiando tecnologia de precisão”. Méritos para o Dr. Marcelo e sua equipe e, para Rondônia, via Porto Velho, pioneira no procedimento.

Respigo

Muita gente não sabe, mas Rondônia foi o segundo Estado do País e ter telefone celular. E o primeiro a implantar o celular digital +++ A friagem em Rondônia, quando a temperatura fica abaixo da considerada normal, em torno de 30 graus, está indo embora. O Verão Amazônico, de julho a novembro (período de meses sem chuvas) está chegando +++ A expectativa de cheia no Rio Madeira ficou nisso. O nível se manteve normalmente durante o Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses) e assim permanece para alívio da população ribeirinha +++ A movimentação desde o início da semana na Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) em Ji-Paraná é intensa. Maior mostra do gênero do Norte do País, a expectativa é de quebra do recorde de comercialização de 2025, que foi de R$ 5,1 bilhões e de público, de cerca de 430 mil visitantes durante o período +++ Pela Libertadores o Flamengo joga contra o Cusco (20h30) no Maracanã. O São Paulo enfrenta o Boston River, às 18h pela Sul-Americana.