Cássio Góis fortalece o esporte e apoia a Liga Cacoal de Futebol Society com investimento

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 13h40

Liga Cacoal de Futebol Society reúne 25 equipes na disputa por títulos e premiações em dinheiro (Foto: Assessoria Parlamentar)

O esporte segue ganhando força em Cacoal com investimentos que incentivam atletas, promovem lazer e fortalecem a integração entre comunidades. Na noite desta sexta-feira (23), aconteceu a abertura oficial da Liga Cacoal de Futebol Society, uma das maiores competições esportivas do município, reunindo atletas, famílias e torcedores em uma grande celebração do esporte.



Neste ano, a competição conta com o apoio do deputado estadual Cássio Góis (PSD), por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil, destinada ao custeio da arbitragem e da transmissão de todos os jogos, garantindo mais estrutura, organização e valorização da competição.





O incentivo contínuo do parlamentar inclui desde a entrega de uniformes até o financiamento de grandes campeonatos (Foto: Assessoria Parlamentar)



Os jogos acontecem às terças e quintas-feiras, na APMC, movimentando duas categorias e fortalecendo ainda mais o futebol society no município.



Everson Bueno, organizador da Liga Cacoal de Futebol Society, destacou a importância da competição e da parceria para o fortalecimento do esporte local.

“A Liga Cacoal de Futebol Society vem muito forte este ano. Na Série B, contamos com 9 equipes participantes, com premiação de R$ 3 mil para o campeão e R$ 1.500 para o vice. Já na Série A, são 16 equipes disputando, com R$ 6 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. É uma competição que fortalece o esporte local, valoriza nossos atletas e movimenta toda a comunidade esportiva.”



O apoio ao esporte vai além desta competição. O deputado Cássio Góis tem sido parceiro constante do esporte em Cacoal, incentivando competições tanto na área urbana quanto na zona rural, com entrega de uniformes, materiais esportivos e apoio à realização de campeonatos, fortalecendo diversas modalidades.



Unindo famílias e descobrindo talentos, o futebol society em Cacoal ganha um novo fôlego com apoio parlamentar (Foto: Assessoria Parlamentar)



O deputado Cássio Góis reforçou que o incentivo ao esporte é uma das suas prioridades e destacou a parceria com o Governo de Rondônia.



“O esporte transforma vidas, une famílias, promove saúde e cria oportunidades, especialmente para nossos jovens. Nosso compromisso é fazer com que esporte, cultura e lazer cheguem a todos, seja no campo ou na cidade. Essa é uma paixão que carrego e seguiremos investindo cada vez mais. Também quero destacar a importante parceria com o Governo de Rondônia e o governador Coronel Marcos Rocha, que têm sido fundamentais para viabilizar meios e ações que nos permitem continuar investindo e fortalecendo o esporte em nosso estado.”





Torcida reunida e craques em campo (Foto: Assessoria Parlamentar)



Com investimentos concretos e incentivo permanente, Cássio Góis reafirma seu compromisso com o esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social.