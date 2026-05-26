Suspeitos com ligação a facção criminosa são detidos com arma e munições

Por PM/RO

Publicada em 26/05/2026 às 13h50

Uma ação da Polícia Militar resultou no cumprimento de um mandado de prisão e na apreensão de arma de fogo e munições na noite de segunda-feira (25), em Cacoal (RO).

De acordo com informações da ocorrência, a abordagem foi realizada após uma equipe policial identificar um homem com mandado de prisão em aberto. Ele estava acompanhado de outros indivíduos em um veículo parado às margens de uma via pública.

Durante a ação, os policiais localizaram uma espingarda calibre .20, além de munições de diferentes calibres e outros objetos no interior do automóvel.

Também foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Conforme informações policiais, os envolvidos são apontados como ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo que um

deles já é conhecido no meio policial por suposta atuação junto à organização.

Após os procedimentos no local, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça.