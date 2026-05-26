Portaria traz novas revisões e ajustes para servidores do ex-Território; Publicação promove correções na inclusão dos servidores do NA-NI

Por SINTERO

Publicada em 26/05/2026 às 14h22

A Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicou nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial da União, a Portaria nº 5.666, de 22 de maio de 2026.

A publicação oficializa uma nova etapa de revisões de enquadramento funcional, promovendo correções na inclusão de servidores do NA-NI e de outras categorias no quadro em extinção da Administração Pública Federal.

As alterações dizem respeito ao enquadramento e posicionamento nas tabelas dos respectivos planos de cargos e carreiras, garantindo a adequação funcional dos servidores oriundos dos ex-territórios, estados e municípios de Rondônia, Amapá e Roraima.