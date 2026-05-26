Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes leva iluminação e melhorias para comunidades do Baixo Madeira

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 14h50

O prefeito Léo Moraes intensificou os serviços nos distritos e comunidades do Baixo Madeira com ações de iluminação pública e revitalização de espaços esportivos e de convivência.

As equipes da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) realizaram atendimentos em Nazaré, Tira Fogo e Boa Vista, beneficiando milhares de famílias ribeirinhas com novos pontos de iluminação, manutenção da rede elétrica e melhorias em campos de futebol e áreas públicas.

Em Boa Vista, foram instalados oito novos pontos de iluminação pública e substituídos os refletores do campo de futebol por luminárias em LED. Já em Tira Fogo, a Prefeitura implantou cinco novos pontos de luz e reforçou a iluminação do Porto dos Barcos, área de grande circulação da comunidade.