Neidinha Suruí critica Congresso e diz que manutenção da escala 6x1 representa “novo modelo de escravidão”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 14h35

A pré-candidata ao Senado por Rondônia Neidinha Suruí (PSB) criticou a atuação do Congresso Nacional ao comentar o debate sobre a escala de trabalho 6x1, durante entrevista concedida nesta terça-feira (26) ao programa Conexão Rondoniaovivo. Para a ativista de direitos humanos, o posicionamento de parlamentares favoráveis à manutenção do modelo contraria os interesses da população.

“Se vocês olharem o que eles fizeram com a escala 6x1, votaram contra o povo para manter um novo modelo de escravidão”, afirmou.

Durante a entrevista, Neidinha também abordou pautas ambientais e regionais. Entre os temas, voltou a defender a retirada de búfalos selvagens do Vale do Guaporé, argumentando que os animais representam impactos ao ecossistema local e riscos a comunidades indígenas e à saúde pública.

Segundo a pré-candidata, por se tratar de uma espécie exótica introduzida na região, os búfalos provocam degradação ambiental e, sem controle sanitário, podem representar ameaça a rebanhos e à população.

Outro ponto tratado foi a crise climática. Prestes a defender sua tese de doutorado sobre o ativismo das mulheres amazônidas, Neidinha afirmou que o cenário ambiental global exige respostas mais contundentes.

“O Brasil e o mundo estão mais vulneráveis, pois não é mais emergência climática, é ebulição climática”, declarou.

A entrevista completa com a pré-candidata pode ser assistida no portal Rondônia Ao Vivo.