Semagri fortalece agro de Ji-Paraná na Rondônia Rural Show Internacional

Por Bruno Perazzoli

Publicada em 26/05/2026 às 15h07

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), marca presença na 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada entre os dias 25 e 30 de maio. O estande da Prefeitura se tornou um ponto de encontro para produtores rurais, empresários, autoridades e visitantes interessados em conhecer o potencial do setor agropecuário e as ações desenvolvidas pela administração municipal.

Seguindo orientação do prefeito Affonso Cândido (PL), a participação da Semagri na feira tem como principal objetivo divulgar os serviços oferecidos aos produtores rurais e ampliar a visibilidade das agroindústrias do município. Durante a abertura do evento, diversas lideranças políticas e representantes do agronegócio visitaram o espaço institucional da Prefeitura.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcus Cândido, a Rondônia Rural Show representa uma oportunidade estratégica para apresentar a força produtiva de Ji-Paraná e fortalecer o intercâmbio de experiências entre produtores e instituições. “Ji-Paraná tem um enorme potencial produtivo e continua crescendo no setor agropecuário. Estamos aqui para mostrar nossos serviços, apoiar os produtores e trocar experiências que contribuam para o desenvolvimento”, destacou o secretário.

Entre os serviços apresentados pela Semagri durante a feira estão programas como porteira adentro, hora-máquina e assistência técnica especializada aos produtores rurais. A secretaria também levou novidades voltadas à valorização da produção, como os selos de inspeção artesanal, animal e vegetal, que devem ampliar as oportunidades de comercialização para as agroindústrias do município.

O prefeito Affonso Cândido também ressaltou que, durante toda a semana da feira, parte da estrutura administrativa da Prefeitura estará funcionando no Centro Tecnológico Vandeci Rack. “Vamos despachar diretamente da Rondônia Rural Show ao longo desta semana. Diversas secretarias estão presentes no parque com o objetivo de aproximar ainda mais a gestão da população, oferecendo serviços e reafirmando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento de Ji-Paraná”, afirmou.