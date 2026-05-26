Guajará-Mirim recebe oficina regionalizada e fortalece rede de proteção à criança e ao adolescente

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 15h18

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Tutelar e demais órgãos que integram a rede de proteção, participou na manhã desta segunda-feira, 25 de maio, da Oficina Regionalizada sobre Integração de Fluxos de Atendimento a Crianças Vítimas e Testemunhas de Violência.

A atividade integra as ações do Programa Criança Protegida, iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Childhood Brasil, e reforça o compromisso do município com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes.

O evento foi realizado no auditório do Ministério Público e reuniu representantes de diversos órgãos que compõem a rede de proteção, entre eles o Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Saúde, Educação, CREAS, CRAS e demais instituições comprometidas com a garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

A oficina teve como principal objetivo fortalecer a integração entre os órgãos e aprimorar os fluxos de atendimento, promovendo maior agilidade, eficiência e acolhimento nos casos que envolvem crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Guajará-Mirim vem se destacando no desenvolvimento das ações do Programa Criança Protegida, consolidando avanços significativos na articulação da rede socioassistencial e na construção de estratégias voltadas à prevenção e enfrentamento das diversas formas de violência.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção de uma rede cada vez mais preparada, integrada e humanizada, garantindo proteção, cuidado e a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes do município.