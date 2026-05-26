Visando atender reivindicações colidas em audiência pública, Rolim de Moura terá conselho de defesa da pessoa com deficiência

Por assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 15h23

A Secretaria Municipal de Ação Social de Rolim de Moura, deu um importante passo em direção à inclusão, ao atender uma das principais reivindicações apresentadas durante audiência pública realizada no ano passado. O evento na ocasião reuniu especialistas, autoridades e a população local, com mais de 300 participantes. Reforçando que, à medida que a cidade cresce, cresce também a responsabilidade coletiva com o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Entre os participantes de destaque, esteve o advogado e auditor de controle externo Jailton Delogo, reconhecido nacionalmente como o primeiro servidor com deficiência visual total a exercer a função em Tribunais de Contas no Brasil. Jailton vem dando a sua contribuição para a realização de audiências como esta, em várias cidades.

Em Rolim de Moura não poderia ser diferente, ele trouxe ao debate uma perspectiva técnica e humana sobre os desafios da acessibilidade, lembrando que o tema vai muito além das rampas e calçadas adaptadas. O objetivo principal da audiência foi a implementação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A secretária municipal de Ação Social, Sandra Miranda dos Santos, destacou a relevância da iniciativa e reforçou o papel coletivo na construção de uma sociedade mais justa. Segundo ela, uma cidade inclusiva se constrói com a participação de todos, evidenciando que o envolvimento da população é essencial para que as políticas públicas sejam efetivas.

Para dar continuidade ao processo, será realizada uma reunião no dia 1º de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. O encontro terá como objetivo discutir a proposta de criação do conselho, que será instituído como um órgão voltado ao atendimento das necessidades das pessoas com deficiência no município. Na pauta da reunião, estão a apresentação da proposta do conselho, a abertura de espaço para sugestões da população e a eleição dos membros que irão compor o colegiado. A participação popular será fundamental para garantir que o conselho represente, de fato, os interesses de quem mais precisa.

O ativista Jailton Delogo, enfatizou a importância do envolvimento direto da comunidade, as próprias pessoas com deficiência terão a oportunidade de escolher seus representantes e contribuir com ideias. Ele também destacou que será um momento decisivo para discutir o regimento interno, a forma de atuação do conselho e sua integração com a administração municipal, frisou que, o espaço permitirá o encaminhamento de projetos, sugestões, demandas voltadas às pessoas com deficiência, fortalecendo a inclusão e a cidadania. “A presença de todos na reunião é fundamental, pois cada participação representa um passo a mais na construção de uma cidade mais acessível e igualitária. Uma cidade inclusiva não se constrói apenas com ideias, mas com a presença e a voz de quem acredita na mudança”, afirmou o doutor.

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