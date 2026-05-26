Deputado Luizinho Goebel garante recursos para aquisição de ambulâncias Semi UTI em Chupinguaia

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 15h27

A saúde pública de Chupinguaia recebeu um importante reforço com a aquisição de duas ambulâncias Tipo “C” Semi UTI, conquistadas por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, no valor de R$ 716 mil.

Os veículos irão fortalecer a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo mais segurança no transporte de pacientes que necessitam de cuidados especiais e atendimento de urgência.

As ambulâncias Semi UTI são equipadas para suporte avançado, permitindo que pacientes em estado delicado sejam transportados com acompanhamento adequado até unidades hospitalares de maior complexidade.

A conquista dos recursos contou com atuação do prefeito Dr. Wesley Araújo e do vereador Valdomiro Custódio da Silva, conhecido como “Careca”, que apresentaram a demanda ao parlamentar estadual.

Luizinho Goebel destacou que o investimento reforça o compromisso do mandato com os municípios do interior e com a melhoria dos serviços essenciais.

“Saúde é prioridade. Nosso trabalho é buscar recursos que realmente façam diferença na vida da população. Essas ambulâncias vão ajudar a salvar vidas e oferecer mais qualidade no atendimento aos moradores de Chupinguaia”, afirmou o deputado.

O prefeito Dr. Wesley Araújo também comemorou a chegada dos novos veículos, ressaltando que o município ganha mais eficiência no atendimento e no deslocamento de pacientes.

“É um investimento muito importante para nossa população. As novas ambulâncias representam mais estrutura, rapidez e segurança para quem precisa do atendimento público de saúde”, destacou.

A entrega dos veículos deverá ocorrer dentro do prazo estabelecido no processo licitatório realizado pela prefeitura.