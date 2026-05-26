Presa, Deolane Bezerra diz sofrer perseguição e nega ligação com crime organizado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 15h44

Detida preventivamente no âmbito da Operação Vérnix, Deolane Bezerra se manifestou publicamente nesta terça-feira (26) por meio de uma carta divulgada no perfil de sua irmã, Dayanne Bezerra. No texto, a influenciadora afirmou ser alvo de perseguição há anos, contestou as acusações e negou qualquer envolvimento com organização criminosa.

Na mensagem, Deolane alegou que a prisão estaria relacionada a um valor específico recebido por sua atuação profissional como advogada. “Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500, valor de honorários que recebi na época como advogada”, afirmou.

A influenciadora também declarou que nunca teve oportunidade de prestar esclarecimentos formais durante o período da investigação e criticou a forma como a operação foi executada em sua residência. Segundo o relato, agentes teriam entrado em sua casa armados no momento da abordagem.

Outro ponto contestado por Deolane envolve informações que circulam sobre seu patrimônio empresarial. Na carta, ela negou ter dezenas de empresas registradas em seu nome e disse que os dados podem ser verificados oficialmente.

Ao final da manifestação, a influenciadora reforçou que construiu sua trajetória profissional de forma legítima e voltou a afirmar inocência. “Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada”, escreveu.

A Operação Vérnix investiga suspeitas de lavagem de dinheiro com suposta conexão com integrantes do PCC. Segundo as autoridades, a apuração identificou movimentações financeiras consideradas atípicas, incluindo depósitos fracionados destinados às contas da influenciadora entre 2018 e 2021. A defesa sustenta que os recursos têm origem legal.