Por Asssessoria

Publicada em 26/05/2026 às 15h44

Após 111 anos de existência, Porto Velho vive um dos capítulos mais importantes de sua história administrativa e política sob a gestão do prefeito Léo Moraes. Em uma votação considerada histórica realizada nesta terça-feira (26), a Câmara Municipal aprovou por maioria absoluta o projeto de lei apresentado pelo chefe do Executivo que garante o avanço definitivo para implantação do primeiro Hospital Municipal da capital rondoniense.

A aprovação da matéria simboliza não apenas uma conquista administrativa, mas também a consolidação de uma promessa defendida por Léo Moraes desde o início de sua gestão: tirar do papel uma demanda histórica da população portovelhense que atravessou décadas sem nunca se concretizar.

O cenário começou a mudar após a articulação liderada pelo prefeito, que construiu a parceria entre Prefeitura de Porto Velho, Governo Federal, Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação.

O projeto enfrentou debates intensos e chegou a gerar impasse político durante a sessão da última segunda-feira (25). No entanto, a forte articulação conduzida pelo Executivo municipal garantiu ampla maioria favorável na votação desta terça, transformando a proposta em um marco político da atual gestão.

Durante a sessão, vereadores reconheceram a dimensão histórica da iniciativa e destacaram o protagonismo de Léo Moraes na construção do acordo que permitirá a abertura da unidade hospitalar. Parlamentares chegaram a classificar a medida como uma das maiores conquistas da saúde pública municipal nas últimas décadas.

“É um momento histórico para Porto Velho. Depois de mais de um século de existência, a cidade finalmente caminha para ter um hospital municipal próprio, fruto da união entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e Governo Federal”, disse Léo Moraes.

O avanço do projeto fortalece a imagem política de Léo Moraes como gestor de grandes obras estruturantes e coloca seu mandato diretamente ligado a uma conquista aguardada há mais de um século pelos moradores da capital.