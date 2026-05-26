Ticiane Pinheiro reage a rumores de gravidez aos 50 anos após comentário em festa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 16h00

Ticiane Pinheiro se pronunciou sobre os rumores de uma possível gravidez que ganharam força após sua festa de aniversário de 50 anos. A apresentadora esclareceu que a especulação surgiu a partir de uma brincadeira feita pela influenciadora Maya Massafera durante a comemoração.

Em entrevista, Ticiane explicou que o comentário foi feito de forma descontraída e acabou repercutindo nas redes sociais. Segundo a apresentadora, Maya teria mencionado a suposta gestação em tom de brincadeira após ouvir uma pergunta sobre como ela estava.

“A Maya quis causar”, resumiu Ticiane ao comentar a situação. Ela contou que soube da história ainda durante a própria festa e encarou o episódio com humor.

Ao falar sobre a possibilidade de engravidar nesta fase da vida, a apresentadora disse que receberia a notícia com felicidade, mas ponderou sobre a realidade do momento atual. “Com 50 anos, se eu tiver grávida acho que eu seria a mulher mais feliz do mundo, mas acho difícil”, afirmou.

Ticiane também mencionou que uma eventual gravidez exigiria planejamento e tratamento específico, algo que, segundo ela, não faz parte de sua rotina neste momento. A apresentadora reforçou que toda a situação não passou de uma brincadeira entre amigas.