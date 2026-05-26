Leitura labial de momento entre Virginia e Zé Felipe em festa da filha agita redes sociais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 15h46

Uma análise de leitura labial sobre a interação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe durante a festa de aniversário de Maria Alice voltou a movimentar as redes sociais. O momento em questão ocorreu quando o ex-casal subiu ao palco e cantou junto a música “Só Tem Eu”, composição romântica escrita pelo cantor.

A repercussão ganhou força após o especialista Velloso publicar sua interpretação sobre falas trocadas entre os dois durante a apresentação. Antes de divulgar a análise, ele fez um alerta sobre as limitações da técnica. “Leitura labial é técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial”, esclareceu.

Segundo a interpretação divulgada, Virginia teria reagido nos bastidores quando pessoas próximas incentivaram uma aproximação com o ex-marido, respondendo com “Para. Para”. Já no palco, a análise aponta uma troca de provocações entre os dois durante a performance.

De acordo com a leitura compartilhada, Virginia teria dito “Olha, isso não se faz”, enquanto Zé Felipe responderia mencionando a própria música. Outro trecho que chamou atenção dos fãs envolve a interpretação da canção, quando palavras cantadas e supostas falas entre os dois passaram a alimentar especulações sobre a relação.

A interação rapidamente viralizou e reacendeu comentários de seguidores sobre a dinâmica entre Virginia e Zé Felipe após a separação, especialmente por conta do clima descontraído exibido durante a comemoração da filha.