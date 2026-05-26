Ator revela diagnóstico de herpes-zóster e relata dores intensas causadas pela doença

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 15h51

Marcelo Faria tornou público o diagnóstico de herpes-zóster e relembrou o impacto da doença em sua vida. O ator usou as redes sociais para contar que enfrentou a infecção há cerca de três anos e descreveu o episódio como uma experiência extremamente dolorosa.

Em vídeo publicado no Instagram, o artista afirmou que foi surpreendido pela intensidade dos sintomas. “Foi uma dor aguda e inesperada, que me marcou profundamente”, relatou.

Segundo Marcelo, o quadro surgiu logo após completar 50 anos, experiência que o levou a defender maior conscientização sobre a doença e o acesso à vacinação. O ator também aproveitou a publicação para convocar seguidores a acompanharem o debate sobre a ampliação da imunização contra a infecção.

“Eu tive a doença logo ao completar 50 anos e senti na prática o quanto ela pode impactar a vida. Muitas pessoas estão vulneráveis e não sabem”, afirmou.

A herpes-zóster é causada pela reativação do vírus da catapora, que pode permanecer inativo no organismo por anos. A doença costuma provocar dor intensa, sensação de ardência e lesões na pele, geralmente concentradas em apenas um lado do corpo. Embora não exista cura definitiva, o tratamento com antivirais pode ajudar a reduzir a duração do quadro e diminuir o risco de complicações, especialmente quando iniciado rapidamente.

Atualmente, a discussão sobre a ampliação da oferta da vacina no sistema público envolve grupos prioritários, como idosos e pessoas imunocomprometidas.