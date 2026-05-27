Em visita à Rondônia Rural Show, Hildon Chaves defende investimentos no “Ouro Verde”

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 08h50

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), e o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, pré-candidato a vice na chapa, foram conferir de perto a 13ª edição da Rondônia Rural Show, principal evento do agro do Estado, que acontece até o próximo sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Hildon Chaves e Cirone Deiró visitaram estandes de cafeicultores organizados em pequenas agroindústrias e que são responsáveis por grande parte da produção do Estado. “As agroindústrias dos cafeicultores representam hoje um grande diferencial para Rondônia”, explicou Hildon Chaves. “Além de agregarem valor à produção, fortalecem a agricultura familiar, geram emprego, renda e impulsionam a economia dos nossos municípios”, confirmou o deputado Cirone. “O café é o “Ouro Verde” de Rondônia”, emendou Cirone.

“Aqui, na Rondônia Rural Show, ao lado do deputado Cirone, visitei diversas agroindústrias e reafirmei o nosso compromisso com quem trabalha, produz e ajuda a transformar o café de Rondônia em referência de qualidade no Brasil e no mundo e que conquista novos consumidores a cada dia”, disse Hildon Chaves, que aproveitou para experimentar o café beneficiado nas agroindústrias rondonienses.

PRODUTIVIDADE RECORDE

Em Rondônia, dois hectares de café robusta proporcionam uma renda mensal de R$ 9.500,00, em valores atualizados em maio/2026. Dados disponíveis na 19ª edição do Informativo Agropecuário de Rondônia apontam que a produtividade média no Estado já é a maior do país, chegando a 63,6 sacas por hectare. O Estado é hoje o quinto maior produtor de café do país. A estimativa para este ano é de uma safra recorde, com previsão de colheita de cerca de 2,7 milhões de sacas de café robusta.

De acordo com Hildon, o fomento da cafeicultura poderá fazer com que o PIB de Rondônia possa dobrar em três ou quatro anos. “A agroindústria é a nossa vocação e é o caminho para a geração de empregos sem necessidade de investir milhões de reais, como acontece com uma indústria de veículos”, exemplificou.

“Quero aprender tudo que cerca o café, tenho muita confiança no agro rondoniense”, confessou. “Nosso maior ativo não são as terras férteis, nem o nosso regime de chuvas, o grande ativo somos nós, o povo rondoniense”, declarou o pré-candidato, que fez uma estimativa. “Com algo entre 50 mil e 100 mil reais, com dois ou três hectares de café, criamos um produtor de classe média-alta, um grande consumidor potencial, pois o café traz riqueza e melhora a qualidade de vida das pessoas”.

“Quando fui prefeito da capital, nós entregamos dois milhões e quinhentas mil mudas de café aos produtores da Ponta do Abunã, e o resultado foi uma verdadeira revolução no cultivo daquela região. Meu compromisso será fazer isso em todos os cantos do nosso Estado”, assegurou.