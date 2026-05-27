Ieda Chaves reconhece a força e liderança das mulheres durante sessão solene em Ji-Paraná 

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 27/05/2026 às 08h43

Sob o calor de Ji-Paraná e em meio à atmosfera de inovação e negócios da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) presidiu, na tarde desta terça-feira (26), a sessão solene de entrega de Títulos de Cidadã Honorária, de Honra ao Mérito e de Medalhas de Mérito Cultural. A solenidade, que destaca a contribuição feminina para o desenvolvimento do estado, foi viabilizada pelo Requerimento nº 4694/2026, apresentado pela parlamentar e aprovado por unanimidade pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Durante o seu discurso, a parlamentar lembrou que o momento não se limitava a um ato formal de entrega de honrarias. “É, antes de tudo, um reencontro do Poder Legislativo com a força viva que move Rondônia todos os dias, especialmente a força feminina. Rondônia foi erguida pela coragem de quem veio desbravar, mas foi sustentada, moldada e humanizada pelas mãos das mulheres”, declarou.

Ieda Chaves destacou ainda que, muitas vezes, “as mulheres atuam nos bastidores, no silêncio do cotidiano. Hoje, ao conceder estes títulos e medalhas, estamos fazendo justiça histórica”.

Representatividade

“Cada uma de vocês representa um pilar fundamental da nossa sociedade. Em setores historicamente marcados pela desigualdade e por barreiras invisíveis, vocês não apenas ocuparam espaço; vocês redefiniram esses espaços com competência, liderança e firmeza. Valorizar essas trajetórias não é apenas um dever do Parlamento, é um estímulo para as próximas gerações”, acrescentou Ieda Chaves.

Reconhecimento

Para a juíza Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro, uma das homenageadas, receber o reconhecimento é um marco em sua trajetória no estado que a acolheu. “Nenhuma conquista é construída sozinha e, por isso, antes de qualquer palavra, meu coração se volta à gratidão. Rondônia há muito tempo deixou de ser apenas o lugar onde exerço minha missão profissional; tornou-se meu lar e parte da minha história”, afirmou.

“Ser mulher nunca foi um caminho simples. Eu acredito que nós, mulheres, aprendemos ao longo da vida que a sensibilidade não enfraquece a liderança. Ela a fortalece”, considerou Ana Valéria. A magistrada lembrou que cada mulher conhece as batalhas silenciosas que enfrenta para ocupar espaços, conciliar responsabilidades e seguir em frente com coragem, mesmo nos dias mais difíceis. “Recebo essa homenagem também por tantas mulheres que trabalham, cuidam, lideram, sonham e transformam a sociedade todos os dias, muitas vezes sem o devido reconhecimento”, concluiu.

Equidade e voz

Ao término da sessão solene, Ieda Chaves reforçou o papel inspirador do evento. “Que as meninas de Rondônia olhem para as homenageadas de hoje e saibam que nenhum espaço lhes é proibido. O progresso do nosso estado passa, obrigatoriamente, pela equidade e pela voz de suas mulheres”.

A solenidade celebrou trajetórias de mulheres que, em diferentes frentes, impulsionam o desenvolvimento rondoniense e consolidam o protagonismo feminino na sociedade.

Registros

A mesa de autoridades foi composta pelo presidente da Alero, deputado estadual Alex Redano (Republicanos); pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT); deputada federal Sílvia Cristina (PP), pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Alexandre de Jesus de Queiroz; pelo juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, João Valério Silva Neto; pela reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA) e ex-deputada federal, Mariana Carvalho; pela coordenadora do Escritório do Ministério da Cultura em Rondônia e liderança da cultura popular, Sílvia Ferreira de Oliveira Pinheiro; e pela representante do Ministério da Cultura no Estado de Rondônia e secretária de Mulheres da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Rondônia (Fetagro), Rosileide Souza.

Homenageadas indicadas por Ieda Chaves

· Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro | Juíza

· Carla Gonçalves Rezende | Prefeita

· Cláudia Alves dos Santos | 3º Sargento PMRO

· Daiane Gomes de Almeida | 2º Sargento PMRO

· Edilaine Aredes Anastácio Cavalcante | Empresária do Setor de Turismo

· Eiko Danieli Vieira Araki | Promotora de Justiça

· Luciene Silva Carvalho (Kênia) | Vereadora e Empresária

· Lucineide Batista Pereira | Empresária do Setor de Turismo

· Maria Aparecida da Costa | Vereadora

· Maria Ironeide dos Santos | Policial Civil e Vereadora

· Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes | Ex-Deputada Federal, Reitora da FIMCA e Médica

· Marilza Cristina Viana dos Santos | Vereadora

· Nadielle Cristhine de Carvalho (Nadielle Paizante) | Agente de Trânsito

· Poliana de Oliveira Miranda | Empresária

· Rosa Janete Carneiro Lins | Vereadora

· Rosangela Ferreira Añez Alcantara | 2º Sargento PMRO

· Rosany Cristina de Silva Sigoli | Produtora Rural

· Sandra Ribeiro dos Santos Grey | Vereadora e Assistente Social

· Silvana Olenski | Vereadora

· Silvia Cristina Amancio Chagas | Deputada Federal e Jornalista

· Sthella de Almeida Silva | Vereadora e Pedagoga

· Vanessa Michele Esber | Advogada