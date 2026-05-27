Pré-candidatura de Laércio Torres à Assembleia Legislativa ganha força e aparece com chances reais de eleição

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 08h40

A pré-candidatura do ex-secretário municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) vem ganhando força nos bastidores políticos e já é vista por lideranças regionais como um projeto com chances reais de eleição em 2026.

Nos meios políticos do Cone Sul, o nome de Laércio passou a ser tratado como uma das possíveis candidaturas competitivas da região para a disputa estadual. Aliados avaliam que o ex-secretário conseguiu consolidar visibilidade política e administrativa após o período em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena.

Ligado ao grupo político do prefeito Delegado Flori Cordeiro, Laércio intensificou recentemente as articulações visando fortalecer sua pré-candidatura e ampliar o diálogo com lideranças municipais, produtores rurais e representantes de diversos segmentos da região sul do estado.

Durante sua atuação na Secretaria de Obras, o ex-secretário esteve diretamente envolvido em ações de infraestrutura urbana e rural, recuperação de ruas, drenagem, manutenção de estradas vicinais e melhorias em bairros de Vilhena, fatores que ampliaram sua projeção política no município e em cidades vizinhas.

Nos bastidores, o nome de Laércio Torres já aparece entre os cotados em nominatas partidárias para a formação das chapas que disputarão as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa no próximo ano.

Analistas políticos observam que o Cone Sul deverá entrar forte na disputa por representatividade estadual em 2026, e a pré-candidatura de Laércio surge como uma das apostas do grupo político vilhenense para ampliar espaço no parlamento estadual.