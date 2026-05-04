Shakira diz que show em Copacabana foi “inesquecível e arrepiante” após reunir multidão no Rio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 11h27

Um dia após se apresentar na Praia de Copacabana, a cantora Shakira publicou uma carta aberta nas redes sociais comentando o impacto do espetáculo que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas no último sábado (2).

No texto, a artista descreveu a experiência como intensa e afirmou que não conseguiu dormir após a apresentação. “Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante”, escreveu.

Shakira também mencionou que o dia do evento foi marcado por dificuldades nos bastidores, embora tenha destacado o esforço coletivo para que o show acontecesse. “Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições”, afirmou.

A apresentação começou com atraso em relação ao horário previsto e, durante a transmissão, a TV Globo informou que a cantora enfrentava questões pessoais. Nas redes sociais, circularam especulações sobre um possível problema de saúde envolvendo o pai da artista, informação que não foi confirmada oficialmente.

Apesar disso, o evento contou com participações de nomes como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Maria Bethânia, além da escola Unidos da Tijuca e do projeto Dance Maré.

Na carta, a cantora também ressaltou o trabalho das equipes envolvidas e as adaptações realizadas para viabilizar o espetáculo. “A América Latina deu ao mundo: é simples ser feliz. E o Rio nos lembra disso como nenhum outro lugar do mundo”, escreveu.

Ao final, Shakira agradeceu ao público presente, incluindo fãs que viajaram de diferentes regiões. “Esses dois milhões e meio de almas são a minha família”, declarou.

O show integrou o projeto Todo Mundo no Rio, que chegou à terceira edição e deve continuar sendo realizado nos próximos anos.