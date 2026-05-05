Prefeitura de Ariquemes realiza tarde especial em alusão ao Dia das Mães

Neste domingo, vivemos uma tarde especial com a realização da SEMDES Cidadã, uma ação alusiva ao Dia das Mães preparada com muito carinho para toda a população
O evento aconteceu na Praça do Setor 11, a partir das 14h, reunindo diversas atividades e atendimentos gratuitos para a comunidade.
Foram oferecidos:
CadÚnico, CRAS, CREAS e SCFV
Atendimentos de saúde
Atendimento jurídico
Brinquedos para as crianças
Gincanas para as mulheres
Show ao vivo e apresentações culturais
Pintura facial, pipoca, algodão doce, refrigerante e cachorro-quente
A ação contou com importantes parceiros, fortalecendo ainda mais o cuidado com as famílias de Ariquemes.
A realização foi da SEMDES, SEMTEC, Cadastro Único, CRAS e CREAS.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!