Prefeitura de Ariquemes realiza tarde especial em alusão ao Dia das Mães

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 08h50

Neste domingo, vivemos uma tarde especial com a realização da SEMDES Cidadã, uma ação alusiva ao Dia das Mães preparada com muito carinho para toda a população

O evento aconteceu na Praça do Setor 11, a partir das 14h, reunindo diversas atividades e atendimentos gratuitos para a comunidade.

Foram oferecidos:

CadÚnico, CRAS, CREAS e SCFV

Atendimentos de saúde

Atendimento jurídico

Brinquedos para as crianças

Gincanas para as mulheres

Show ao vivo e apresentações culturais

Pintura facial, pipoca, algodão doce, refrigerante e cachorro-quente

A ação contou com importantes parceiros, fortalecendo ainda mais o cuidado com as famílias de Ariquemes.

A realização foi da SEMDES, SEMTEC, Cadastro Único, CRAS e CREAS.