 Câmara aprova investimentos em merenda escolar e melhorias na Escola Tânia Barreto

Por JARU ONLINE

Publicada em 05/05/2026 às 09h08

A Câmara Municipal de Jaru realizou, nesta segunda-feira (04), a 16ª Sessão Extraordinária, com a aprovação de projetos importantes voltados ao desenvolvimento do município, com destaque para investimentos na educação e no fortalecimento da estrutura administrativa.

Entre as matérias aprovadas, ganha evidência o Projeto de Lei nº 4.722/2026, que garante R$ 742.320,57 em recursos para a complementação do Programa Municipal de Alimentação Escolar, atendendo alunos do Ensino Infantil e Fundamental da rede pública. A iniciativa reforça o compromisso com a qualidade da merenda escolar, contribuindo diretamente para o aprendizado e bem-estar dos estudantes.

O projeto também contempla melhorias na infraestrutura da Escola Tânia Barreto, com a construção de auditório, muro e playground. As obras vão proporcionar um ambiente mais adequado, seguro e acolhedor para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Outro projeto aprovado prevê investimentos na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, incluindo um veículo utilitário. O objetivo é reforçar as atividades técnicas, operacionais e de fiscalização ambiental, contribuindo para maior eficiência nos serviços prestados à população.

Ainda durante a Sessão, foi aprovado o projeto que viabiliza a participação do município em agendas institucionais de interesse público, promovendo a integração com outras esferas de governo e contribuindo para a busca de investimentos e parcerias para Jaru.

A aprovação dos projetos reforça o compromisso dos vereadores com o desenvolvimento do município, garantindo suporte às ações do Executivo e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.