Campus Cacoal promove ação educativa sobre hipertensão arterial com produção de vídeo acessível

Por IFRO

Publicada em 05/05/2026 às 09h01

Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado em 26 de abril, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, realizou uma ação educativa voltada à conscientização da comunidade acadêmica sobre os riscos da doença e a importância da prevenção.

A hipertensão arterial, popularmente conhecida como “pressão alta”, é uma condição muitas vezes silenciosa, mas que pode desencadear graves complicações à saúde, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). O material foi produzido com acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (Libras), ampliando o alcance das informações e reafirmando o compromisso institucional com a inclusão e a democratização do conhecimento.

A Coordenadora do projeto, Helizandra Romanholo, destacou a relevância da iniciativa. “Trabalhar a educação em saúde no ambiente escolar é fundamental para a formação de jovens mais conscientes e protagonistas do seu próprio cuidado. A hipertensão é uma condição silenciosa, e levar informação acessível é uma estratégia essencial para prevenção e promoção da saúde”, mostrou a Enfermeira.

Segundo Helizandra, o vídeo foi divulgado nos canais institucionais, incentivando estudantes e servidores a refletirem sobre seus hábitos de vida e a adotarem práticas mais saudáveis no cotidiano. A ação contribui na promoção da educação em saúde e na formação integral dos estudantes, estimulando o cuidado consigo e com o coletivo, bem como colabora na prevenção de doenças e na construção de uma comunidade mais consciente e saudável.

Saúde em Foco

A iniciativa integra o Projeto Saúde em Foco: conectando saberes, promovendo saúde e teve como destaque a produção de um vídeo educativo, elaborado com a participação de estudantes do ensino médio do campus. Na atividade, os alunos conduziram uma entrevista com o Professor de Educação Física, Rafael Ayres Romanholo, abordando temas relacionados à prevenção e ao controle da hipertensão, como a importância da alimentação equilibrada, da prática regular de atividade física e do acompanhamento periódico da saúde.