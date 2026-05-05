Morador em situação de rua é esfaqueado durante briga na região Central

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/05/2026 às 08h40

Um homem, ainda não identificado, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (4), na Avenida Nações Unidas, no centro de Porto Velho. O crime ocorreu em via pública e mobilizou guarnições da Polícia Militar para o isolamento da área e coleta de informações.

De acordo com dados preliminares, a vítima, que seria um morador em situação de rua, foi atacada com um golpe de faca por outro indivíduo que vive nas mesmas condições. Após a agressão, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades policiais.

A vítima permaneceu caída no asfalto até que populares que passavam pela região acionaram o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop). Uma equipe de resgate médico foi enviada prontamente para prestar os primeiros socorros e realizar o encaminhamento ao pronto-socorro.